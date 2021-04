Juliette esbanja confiança e afirma que ganhará a prova do líder Reprodução/Globoplay

Publicado 15/04/2021 15:57 | Atualizado 15/04/2021 15:59

Rio - Juliette está confiante para a prova do líder desta quinta-feira (15). A sister conversava com Gilberto no quarto cordel quando afirmou: "Eu vou ganhar essa prova. Acabou a brincadeira". Durante o papo, a maquiadora ainda se queixou de não ter ganhado nenhuma prova do "Big Brother Brasil 21", até o momento.

"Eu vou ganhar minhas provas, estou com vergonha de perder prova toda hora. Amigo, eu não tenho 100 mil de prêmios", lamentou Juliette para Gil. A paraibana ainda brincou com o brother sobre o carro que Gil ganhou na prova que o coroou líder.

"A Toro era minha, até o número era o meu que eu ia pegar. Eu só não peço de volta porque foi Deus que lhe deu", provocou a sister, fazendo Gilberto dar boas risadas.