Chitãozinho, da dupla com Xororó, surpreendeu a todos e mostrou que anda ligadíssimo no que acontece no "BBB 21". No Twitter, o cantor compartilhou um vídeo no qual faz um "dueto" com ninguém menos que Arthur.

Na publicação, o sertanejo usou um vídeo no qual Arthur aparece cantando "Página de Amigos", da dupla. "Karaokê do Chitão x Arthur BBB", escreveu ele na legenda.