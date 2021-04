Viih Tube chora muito após colocar Caio no paredão Reprodução

Publicado 19/04/2021 10:00

Rio - Viih Tube sempre tenta estar bem com todo mundo e isso é um problema na hora de colocar as pessoas no paredão. Neste domingo, a youtuber teve que desempatar a votação e colocou seu "paizinho" Caio na berlinda. Chorando muito, ela tentou se explicar para o fazendeiro, que a consolou.

"Menina, não quero que você chore, não. Por favor, não quero te ver chorando", disse Caio. "Queria que você brigasse comigo, ficasse mal comigo", disse a youtuber. "Não tenho coragem de fazer isso. Relaxa", disse o fazendeiro, tentando acalmá-la.