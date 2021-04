Viih Tube tenta ir atrás de Pocah durante a votação, mas leva chamada ao vivo: ’Para a sala’ Reprodução

Rio - Viih Tube levou uma bronca da produção do "BBB 21" ao vivo durante a formação do paredão, na noite deste domingo. Todos estavam na sala esperando a sua vez de serem chamados ao confessionário. Pocah tinha acabado de votar e foi o quarto Cordel, seguindo a orientação de Tiago Leifert. Caio, então, entrou no confessionário para votar e, enquanto o fazendeiro fazia sua explanação, Viih Tube tentou ir atrás de Pocah.

"Atenção! Para a sala, Viih Tube", disse a voz da produção, assim que a youtuber abriu a porta do quarto. O som vazou durante o programa ao vivo e interrompeu a fala de Caio no confessionário. Tiago Leifert chegou a pedir para o fazendeiro esperar o recado da produção ser dado para depois continuar a votação.