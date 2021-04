Fiuk diz estar com medo de Arthur após Jogo da Discórdia Reprodução / TV Globo

Fiuk e Caio conversaram sobre a formação do Paredão na tarde desta segunda-feira, no "BBB 21". No papo, os brothers analisaram seus jogos até o momento.

"Paredão vai pegar fogo, 'bastião', está pegando fogo. Como será que está o país numa hora dessas, em relação à votação?", pergunta Caio.

Neste momento, Fiuk faz um desabafo sobre ser indicado por duas semanas consecutivas à berlinda. "Nem fala que dá uma agonia, um negócio tão estranho Mais a dor de ir para o paredão sempre, né, cara? Então, você começa a achar que o problema é em você mesmo, sei lá. O problema está comigo mesmo", disse.

Gil, que também está emparedado, se juntou aos brothers na conversa e Caio disse que, independentemente do resultado, sairia honrado por ter ido ao Paredão com os dois.