Fiuk avalia relacionamento com Viih Tube e faz autocrítica Reprodução/Globoplay

Por O Dia

Publicado 19/04/2021 16:07

Rio - A formação de paredão do "Big Brother Brasil 21", no último domingo (18), tem movimentado a casa desde a madrugada. Fiuk e Gilberto, emparedados junto com Caio, conversaram na área externa da casa sobre a indicação da líder Viih Tube, que colocou o ator na berlinda.

"Sabe que eu tinha dificuldade de acreditar nela porque ela já chegou em mim numa festa e disse que eu era uma das cinco pessoas mais sinceras que ela conhecia aqui dentro. Fiquei com aquilo guardado, mas deveria ter visto outras coisas. Vacilei", confessou Fiuk.

Para Gil, a desconfiança com a youtuber começou quando o economista ganhou a prova do Anjo em dupla com Fiuk. "Quando ela disse para você, quando a gente era Anjo, que poderia ser autoimune e escolher um dos dois para ter a imunidade, ela te jogou a braba, eu já fiquei com o pé atrás", afirmou.



O ator relembrou uma conversa que teve com Vitória naquela situação, acreditando que já deveria ter sido mais atento desde então. "Ela disse 'cuidado que se você imunizar a minha indicação, eu vou indicar você'. Como assim? Então sou segunda opção de voto? E ela 'não, é a quarta'". "Sou muito burro", concluiu o artista.