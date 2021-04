Sarah no Domingão do Faustão reprodução da TV Globo

Por O Dia

Publicado 19/04/2021 18:26 | Atualizado 19/04/2021 18:32

Rio - Sarah Andrade pode ter perdido o prêmio do "BBB21", de R$1,5 milhão, mas a consultora de marketing continua antenada no reality show. Nesta segunda-feira (19), Sarah utilizou suas redes sociais para declarar sua torcida neste paredão: "Sou #FicaGil e #FicaFiuk". A ex-BBB pede que seus seguidores ajudem a manter os brothers na casa.

fotogaleria

Publicidade

"Gente, todos sabem o amor que tenho por esses dois @fiuk e @gilnogueiraofc. O jogo está cada vez mais difícil, então quero pedir a ajuda de vocês para que eles permaneçam na casa! Por isso, eu sou #ficagil #ficafiuk. Vem comigo!", ela escreve na publicação em seu Instagram, pedindo que Caio seja o eliminado da semana.

Sarah foi a oitava eliminada do "BBB 21" no paredão desta terça-feira. A brasiliense levou a pior na disputa com Juliette e Rodolffo. No paredão desta semana, se enfrentam Caio, Gil e Fiuk.

Publicidade