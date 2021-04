Viih Tube e Fiuk no 'BBB 21' Reprodução/Montagem

Por O Dia

Publicado 19/04/2021 21:44 | Atualizado 19/04/2021 21:44

Fiuk chamou Viih Tube para uma conversa na noite desta segunda-feira, no "BBB 21". Durante o papo, os dois relembraram alguns momentos no programa e Viih Tube falou sobre o relacionamento do cantor com Thaís.

Mesmo tendo uma forte amizade com Thaís, Viih confessou que não concordava com algumas atitudes da sister com Fiuk. "Não gostava da forma que a Thaís te tratava, desde o início, eu já tinha falado isso pra ela. E também não gostava da forma que você, às vezes, nas festas, meio que deixava as coisas acontecerem e acabava parecendo que estava tudo bem e não estava. Você não queria aumentar a relação, você queria ficar na amizade, e ela no fundo também", disse a youtuber.





"E a Thaís é meio que: 'Se quiser, eu quero'. Se você quisesse, ela ia querer. Ficar e beijar. Mas, a partir do momento que você falou que não, pra mim foi bem claro que não."

Fiuk completou: "Eu fui aprendendo de acordo com os acontecimentos. A gente tentou, mas eu não consegui também. Preciso ser honesto", confessou.

"O que eu acho que tinha acontecido era vocês terem se afastado", finalizou a youtuber.