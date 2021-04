Caio reprodução da TV Globo

Rio - Viih Tube, Juliette, Caio e Fiuk resolveram conversar sobre sexo na área externa do "BBB 21" na madrugada desta terça-feira. Os brothers falaram sobre a dificuldade de homens e mulheres de ficarem excitados durante a relação sexual e Viih disse que as mulheres também podem "brochar", citando a falta de desejo.

Juliette afirmou que as mulheres podem "brochar" não chegando orgasmo ou tendo dificuldades na lubrificação. A advogada também aproveitou para falar sobre a pressão que os homens sofrem com a ereção. "Para o homem, tem uma carga machista, no sentido de pressionar o homem a estar sempre pronto, sempre ereto. Isso é um machismo contra vocês porque isso não existe. Vocês não têm que se culpar por isso. Isso é uma coisa natural. Se você está com o psicólogo abalado, se você está triste", iniciou a sister.

Caio e Fiuk, então, comentaram que estão passando por momentos difíceis no confinamento. "Minha vida sexual no meu relacionamento é muito, muito, muito ativa. [...] Igual começo de namoro. Quatro, cinco vezes por semana, o pau tá quebrando. Mas meu psicológico aqui tá tão f*dido que uma coisa que era quatro, cinco vezes na semana, tem 95 dias que...", disse o fazendeiro.

"Eu rolo na cama todo dia pra dormir, não durmo", disse Fiuk. Juliette, então, tranquilizou Caio. "Quando você encontrar sua mulher e dormir sentindo o cheiro dela, sentindo a pele dela, isso tudo volta. Só te digo uma coisa, não vai durar 5 segundos. Vai ser assim: tocou, tchau", disse a paraibana.

"A hora que eu sentir o cheiro dela, que ela cheirar meu pescoço aqui, acabou", afirmou Caio.