Jéssica Costa, filha de Leonardo, já teve um breve romance com Caio Afiune, do ’BBB 21’ Reprodução

Por O Dia

Publicado 20/04/2021 09:05

Rio - Jéssica Costa, filha do cantor Leonardo, contou em entrevista à revista "Quem" como foi seu breve envolvimento com Caio Afiune, que atualmente está participando do "BBB 21". O caso entre os dois foi revelado no início de janeiro, pouco antes da estreia do reality show.

fotogaleria

Publicidade

"É uma história engraçada. Eu tinha 16 anos, se não me engano, e ele era meu crush de adolescência. Eu era bem tímida e na época a mãe da minha amiga mandou uma mensagem pra ele, convidando para tomar um sorvete na praça. Só depois que fomos ter algo, mas foi algo muito rápido mesmo. Tanto que eu não conto como namoro de verdade", disse Jéssica à revista.

A filha de Leonardo, no entanto, foi só elogios para o fazendeiro. "Acho ele uma pessoa super bacana, simpática e divertida". E, apesar de não assistir ao programa, Jéssica torce para Juliette. "Não estou acompanhando o BBB, mas estou na torcida aqui para que ele colha bons frutos dessa experiência. Acompanho pela internet quando sai alguma notícia. Mas eu assisti a um vídeo da Juliette, que achei super bacana! E comecei a seguir ela no Instagram por isso. Então, creio que minha torcida, mesmo sem acompanhar, vai para ela", finalizou.