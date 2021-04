Sarah Reprodução

Por O Dia

Publicado 20/04/2021 15:17 | Atualizado 20/04/2021 15:18

Vitória, de 5 anos, filha de Pocah, recebeu diversas ofensas racistas nas redes sociais após a cantora brigar com Juliete, no "BBB 21". O caso repercutiu nas redes sociais e gerou revolta em diversas pessoas, inclusive Sarah, ex-colega de confinamento das sisters, que se pronunciou sobre o caso.

fotogaleria

Publicidade

"Vitória é uma menina extraordinária, maravilhosa, linda. Inclusive, já conversei com ela um pouquinho depois que saí do programa. Isso que estão fazendo com ela é uma coisa que não sei nem explicar a indignação que dá ao ver um negócio desse. Como tem gente suja e baixa nesse mundo para atacar uma criança. Isso não se faz mesmo", disse Sarah.

A ex-BBB ainda mandou um recado aos familiares e amigos de Pocah: "Fica todo o meu apoio".



Publicidade

A consultora de marketing também falou sobre alguns ataques que recebeu quando saiu da casa, e mandou um recado aos haters. "Eu vi muita coisa, não só comigo, mas com outros participantes do Big Brother. Muitas fake news, ataques. E essa galera tem que lembrar que isso é crime. A internet tinha que ser um lugar para fazer justiça, já que a gente tem esse livre arbítrio aqui. É muito baixo o que vocês estão fazendo", afirmou.