"Vimos depoimentos de ódio e racismo envolvendo uma criança que nada tem a ver com o BBB, nem com qualquer desentendimento entre as sisters. Não aceitamos isso, pedimos desculpas à família de Pocah", escreveram os administradores dos perfis de Juliette. "Racismo é crime e é inaceitável que em 2021 isso ainda seja uma terrível realidade", destaca o texto da postagem.

A equipe de Juliette aproveitou para denunciar perfis que têm se passado por fãs da paraibana nas redes sociais, enquanto atacam virtualmente outros participantes e suas torcidas. Os administradores informam que o setor jurídico foi acionado para analisar as mensagens racistas enviadas à Vitória, assim como os "prints e IPs dessas contas".

"A reta final está aí, veremos de tudo. De nossa parte, fica o compromisso com uma internet feita de palavras responsáveis, conteúdo real, pessoas de verdade que não se escondem por trás de fakes ou artifícios ilegais. Os ataques, que também sofremos, não poderão ser maiores que nossa vontade de fazer uma história transparente e respeitosa com todos, pautada no jogo, provas, sorte e azar, mas jamais invadindo o limite da vida real", finaliza o texto publicado.