Publicado 20/04/2021 18:18 | Atualizado 20/04/2021 18:19

Caio se irritou com o comportamento de Fiuk nesta terça-feira, no "BBB 21". O fazendeiro ficou bastante chateado ao perceber que o cantor não está lavando a louça da xepa e reclamou com Arthur e Gilberto.

"Fala para o Fiuk ajudar a lavar umas panelas, ajudar nos trenzinhos...", pediu Caio.

Arthur respondeu dizendo que havia lavado a louça mais cedo. "Aquele dia eu já lavei tudo, você também. Agora tem que guardar e limpar. Não tem nada pra ele lavar. Nem o limão, ele dá conta...", respondeu Caio, reclamando, também, do alimento deixado fora do lugar.



"Nós somos só quatro e são três fazendo. E é para ter um consenso. Não é porque é ele não, é qualquer um. Estou pedindo para você falar pra não gerar estresse...", reforçou Caio.