Por O Dia

Publicado 20/04/2021 18:29

Rio - Na reta final do "BBB21", Gilberto se mostra confiante de que volta do paredão desta terça-feira (20). Em conversa com João Luiz e Camilla de Lucas, o doutorando em Economia revelou que sua atual opção de voto para o próximo paredão é Viih Tube, caso permaneça na casa após a eliminação de hoje.

"Gosto muito da Viih, mas acho importante movimentar o jogo. Faria um update no meu jogo e colocaria a Viih pelo critério de não ter ido ao paredão e fazer o jogo se movimentar", justificou o brother.

Por outro lado, Camilla alertou que Gil deveria votar para eliminar, então, o pernambucano explicou os motivos que o levaram a tomar sua decisão. "Ela me indicou duas vezes, apontou no jogo da discórdia e votou no confessionário. Existe uma movimentação de jogo que precisa ser feita, não é que goste mais ou menos", esclareceu Gilberto.