Caio é eliminado do ’BBB 21’ com 70,22% dos votos Reprodução

Por O Dia

Publicado 21/04/2021 07:25

Rio - O fazendeiro Caio foi eliminado do "BBB 21" com 70,22% dos votos na noite desta terça-feira. Em seu discurso de eliminação, Tiago Leifert relembrou as várias vezes em que o participante demonstrou sentir muita falta da família e quis deixar o programa. "Não dá pra jogar falando que você tem uma vida lá fora. Não dá pra você ficar dizendo o tempo inteiro pro público que você está um pé ai dentro e outro lá fora", afirmou.

fotogaleria

Publicidade

Fiuk e Gilberto, que também estavam no paredão, receberam apenas 27,99% e 1,79% dos votos, respectivamente. Ao todo, o paredão teve 62.170.477 votos.

Antes de deixar a casa, Caio falou sobre o amor que tem por sua família. "Não quero ser clichê, nem falar besteira para ninguém. Como o Tiago falou, eu tinha um pé lá fora. Talvez eu não precisaria, talvez fui julgado. Não consigo não ter isso. De toda forma, agradeço. Foi um sonho. E foi um capítulo dele. E vou voltar para o sonho da minha vida, que é a minha família. Eu não sabia que cabia em mim tanto amor. Eu descobri que o amor que eu sinto por elas foi maior. Foi graças ao programa".