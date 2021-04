Juliette acredita que João pode ser eliminado no paredão com Arthur e Pocah Reprodução

Publicado 21/04/2021 11:06

Rio - Gil conversou com Juliette sobre a possibilidade de João Luiz ser eliminado no paredão contra Pocah e Arthur. A advogada afirmou que João tem, sim, chances de deixar o programa. "Eu acho que está entre Pocah e Arthur. O João eu não sei como a galera está vendo ele lá fora, tem duas possibilidade. Porque o João, ele joga. Ele é muito prestativo com todo mundo, acolhe todo mundo, ele é uma pessoa boa", disse Juliette.

Gil defendeu o amigo. "João não é planta. João joga, se posiciona", disse o economista. Juliette, então, explicou porque acredita que João pode ser eliminado. "Tem algumas coisas em João que podem ser mal interpretadas. Negativamente, eu acho. Que seria a questão de querer sempre agradar todo mudo. Todo mundo, não. Eu acho que pode ser alguma coisa nesse sentido... O ponto vulnerável do João que eu vejo, que às vezes ele podia agir e ele se omite. Ele só age quando realmente é com ele", disse.

"Ai, Ju. Não quero que o João saia. Ou estou lascado também", finalizou Gil.