Fiuk e Juliette fazem as pazes: ’Minhas desculpas sinceras’ Reprodução

Por O Dia

Publicado 21/04/2021 11:18

Rio - Fiuk abriu o coração com Juliette e Gilberto na área externa do "BBB 21", na noite desta terça-feira. O ator admitiu que desconfiava muito das intenções de Juliette no início do programa. "Aqui dentro as primeiras pessoas a me acolher foram Gil, Juliette... Que no começo eu era resistente, mas agora, depois de tudo, eu preciso admitir que sim, que eu que fui muito desconfiado no começo. Muito", afirmou.

Juliette tentou descontrair e disse que só ficou chateada com Fiuk nas brigas na cozinha. "Então, peça desculpas de novo", brincou a advogada. "Desculpa, Ju", disse Fiuk. "Ai, eu amo", gritou Juliette. "Minhas desculpas sinceras. Eu desconfiei muito", continuou o ator. "Eu aceito, meu amor. E eu não desisti de você, porque eu sentia suas coisas boas. Então eu não desisti e eu não me arrependo", finalizou Juliette.