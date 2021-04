Se recebo dor, te devolvo amor E quanto mais dor recebo Mais percebo que sou... Indestrutível! #bbb21 Pabllo Vittar no bbb pic.twitter.com/GFs0AoXAR2

Indestrutível / Bandida PABLLO VITTAR NO BBB pic.twitter.com/geetwKUp8h

A CARINHA DO GIL DURANTE INDESTRUTÍVEL ELE É PRECIOSO DEMAIS #BBB21 PABLLO VITTAR NO BBB pic.twitter.com/OTw1ZO0l75

PRIMEIRO ELA TE DERRUBA COM INDESTRUTÍVEL E DEPOIS ELA TE DÁ A MAO PRA TE LEVANTAR COM AMOR DE QUENGA. PABLLO É ISSO, MENINAS.



PABLLO VITTAR NO BBB