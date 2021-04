Gil descobre o 'poder secreto' de Carla Diaz e se decepciona Reprodução/Globoplay

Publicado 22/04/2021 15:09

Rio - Na reta final do "BBB21", alguns segredos começaram a vir à tona. Na tarde desta quinta-feira (22), Gilberto descobriu qual era o "poder secreto" que Carla Diaz alegou ter quando voltou do paredão falso. A atriz foi a sétima eliminada do reality, no dia 23 de março. Um mês depois, Gil e Camilla de Lucas conversavam quando a influenciadora elogiou a amiga.

"A Carla Diaz não conseguiu jogar porque ela não queria magoar as pessoas. Era sincero da parte dela. Ela ia para um lado, magoava, ficava triste, queria consertar. Às vezes a gente quer consertar e acaba piorando. Sei que na cabeça dela foi muito confuso. Acredito que, com a eliminação, ela se sentiu um pouco aliviada. Acho que foi muito peso pra ela", afirmou.



Então, Gil tocou no assunto do "poder secreto" e pediu que a sister revelasse o segredo: "Sou a única pessoa desse planeta que não sabe", declarou o doutorando em Economia. Quando Camilla contou que o tal poder vetar a imunização do anjo, o pernambucano se decepcionou. "Só isso?", reclamou o brother.