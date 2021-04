Gil descobre o 'poder secreto' de Carla Diaz e se decepciona Reprodução/Globoplay

Por O Dia

Publicado 22/04/2021 18:09

Rio - A poucos dias da final do "BBB21", os brothers podem analisar o jogo um do outro de uma forma mais clara. Nesta quinta-feira (22), Gilberto e Fiuk conversavam sobre a trajetória de Camilla de Lucas no reality, com o pernambucano expressando sua opinião.

fotogaleria

Publicidade

"Ela se isentou um pouco do jogo. A torcida, às vezes, fica desanimada, porque não viu jogar tanto. Mas eu a vi no Jogo da Discórdia se posicionar, debater, nunca se escondeu. Mas acho que durante muito tempo, ela ficou não protagonista por um tempo", declarou o doutorando em Economia.

Para Gil, a influenciadora tem uma torcida forte fora da casa, também por sua amizade com o mineiro João Luiz. "Ela é uma pessoa que muita gente se identifica. Ela com o João, acho que tem uma torcida muito forte”, explicou o brother.