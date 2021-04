Karol Conká Divulgação

Por iG

Publicado 23/04/2021 17:53

No dia 29 de abrir, estreará na plataforma Globoplay o documentário "A Vida Depois do Tombo", que foca na trajetória da cantora Karool Conká após sua polêmica participação no "Big Brother 21".

fotogaleria

Karol saiu do reality show com o número record de rejeição, 99,17%. Os motivos foram variados, mas incluíram perseguição aos participantes Lucas Penteado e Juliette, suposto romance com Arcrebiano, brigas com Carla Diaz e mais.



"Passar pano ou passar a limpo?", questiona o narrador no teaser. Depois aparece Karol, emocionada, enxugando as lágrimas: "Não tenho medo do cancelamento, agora é levantar".



