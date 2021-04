Sarah, Arthur e Gilberto Reprodução

Por O Dia

Publicado 26/04/2021 12:23 | Atualizado 26/04/2021 12:29

Rio - Sarah Andrade conversou com os seguidores do Instagram neste domingo sobre o "Big Borther Brasil 21". Durante o papo, a ex-confinada respondeu se shippava uma possível relação entre Gilberto e Arthur, além de comentar se reencontraria com Caio e Rodolffo, aliados com quem teve atritos nas últimas semanas.

"Gente, não vou mentir. Eu shippo esse casal, hein? Gil e Arthur, eu shippo muito", respondeu Sarah via Instagram Stories. Ela ainda falou sobre a amizade com Gilberto após o fim do reality. “Esse menino agora é meu irmão, vai para o resto da vida comigo”.

Caio e Rodolffo

Sarah também foi questionada sobre a relação com os Bastiões fora da casa. Nas últimas semanas, eles passaram por atritos e não conseguiram se acertar. “Uma hora vai rolar esse encontro. A gente organiza esse negócio aí", disse Sarah, que ainda completou sobre Caio: "Na verdade, é uma mistura de amor e ódio. Mas eu gosto tanto daquele desgramado lá, que não consigo ficar com raiva dele, mas ainda estou com rancinho. Mas gosto muito dele, estou numa luta interna comigo mesma”.