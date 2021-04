Thelma Assis defende Gil no "Encontro com Fátima Bernardes" Reprodução/TV Globo

Por O Dia

Publicado 26/04/2021 14:09

Rio - Thelma Assis participou do "Encontro com Fátima Bernardes", nesta segunda-feira (26), e afirmou estar torcendo pela vitória de Gilberto no "BBB21". A vencedora da última edição do reality defendeu o doutorando em Economia quando soube da discussão que Gil teve com Juliette por causa da indicação de Camilla de Lucas ao paredão.

fotogaleria

Publicidade

"Eu acho que ele está jogando com sinceridade. Ele chegou e avisou a Camilla, que realmente tinha sido a única que não tinha sido indicada até então. Pior é se a pessoa age pelas costas. Ele foi, falou. Achei super plausível a justificativa dele", disse Thelma. "Estou com o Gil, sou muito 'vigorenta'. Segurei na mão do Gil, ele é muito intenso no jogo. Erra, acerta e reconhece isso. Ontem foi dessa forma também, não vi como erro", explicou a médica.

No pódio de Thelma, Gil ocupa o primeiro lugar, enquanto Juliette e Camilla ficam em segundo e terceiro lugar, respectivamente. A campeã do "BBB20" também contou que gosta de Fiuk e Pocah. Thelma acredita na permanência de Camilla na casa e afirmou que passar pelo paredão trará confiança para a sister na reta final do programa.

Publicidade

"Provavelmente ela vai voltar, estou torcendo para que ela volte. E aí ela vai se sentir ainda mais confiante. É difícil o paredão, mas no caso dela vai fazer muito bem. Ela vai ficar mais confiante na reta final", garantiu. Thelma defendeu que todos os participantes do reality devem passar pelo paredão e brincou que ainda recebe mensagens de pessoas questionando sua vitória.

"Eu passei por quatro [paredões], e graças a Deus que eu passei, porque, um ano após minha vitória, ainda tem gente que questiona. Fã de reality show... Tem muita gente que te apoia, te dá muito carinho, mas tem uma torcida que parece de time de futebol. Então eu passei por quatro paredões, fui líder duas vezes, fui anjo. Carrego isso comigo, faz parte da minha história de campeã", afirmou.