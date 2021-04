Juliette chora após perder prova de ação promocional no "BBB21" Reprodução/Globoplay

Por O Dia

Publicado 26/04/2021 15:19

Rio - Uma das favoritas do "BBB21", Juliette Freire não se saiu bem nas provas do reality. Nesta segunda-feira (26), após ficar em último lugar na brincadeira de uma ação promocional, a paraibana chorou no quarto cordel por não ter vencido nenhuma dinâmica até o momento. A sister ficou chateada por não ter recebido nenhuma imagem de sua mãe, como acontece com os vencedores da prova do líder ou do anjo, e foi consolada por Gilberto.

fotogaleria

Publicidade

"Tá vendo como eu sou azarada? Tu viu?", disse Juliette. "Eu queria ter ganhado alguma prova pra ela aparecer aqui, um vídeo, uma foto... Eu tô com desgosto de não ganhar nada pra ela", declarou, citando sua mãe. Gil tentou tranquilizar a sister dizendo: "Mas ela tá vendo seu esforço, ela tá vendo o quanto você quer".

O "BBB21" está em sua reta final, com apenas seis participantes na casa. A última exibição da edição atual está marcada para o dia 4 de maio.

Publicidade