Viih Tube foi eliminada com 96,69% dos votos Reprodução

Por iG

Publicado 26/04/2021 15:16

Viih Tube tomou café com Ana Maria Braga no "Mais Você" após ser eliminada do "BBB 21" . A youtuber comentou a amizade com Juliette e também falou de uma de suas maiores polêmicas no reality show: a falta de banhos. A paulista explicou que não ia tanto para o chuveiro na casa porque "não queria pagar nada".

"É uó tomar banho naquela casa com todas as câmeras te olhando e você com a mão lá na 'negócia'", disse. Viih também falou que Juliette tentava convencer ela a tomar banhos, mas ela disse que usava a estratégia de se limpar no banheiro reservado para não precisar tomar banho todos os dias.



"Eu tomava banho, sim. Lá no reservado tem uma ducha higiênica com um sabonete íntimo. Eu tomava banho lá. Era um banho de gato. O que eu fazia era um banho normal e um dia banho de gato. Eu poupava o Brasil de ver as minhas partes íntimas com mais frequência", disse.



Passagem de Viih Tube pelo "BBB 21"



Viih Tube foi eliminada no paredão com 96,69% dos votos. A youtuber foi uma das convidadas para o time camarote do 'BBB 21'. Antes mesmo do programa estrear, ela foi uma das escolhidas pelo público para ganhar uma semana de imunidade e passou uns dias no quarto secreto.

No começo da edição, Viih Tube não se envolveu muito nas polêmicas e teve uma amizade com Nego Di. Viih falava que o humorista era como um pai para ela. A youtuber disse isso para mais de brother e até virou meme nas redes sociais por comparar os colegas de confinamento com alguém da família dela.



Viih começou a chamar atenção no "BBB 21" quando o público percebeu que ela não estava tomando muitos banhos. Novamente, a youtuber virou meme. A paulista foi eliminada com uma alta rejeição e parte disso aconteceu porque ela foi chamada de falsa pelos fãs do reality, principalmente por conta da amizade complicada com Juliette.