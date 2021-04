Anitta e Juliette: ’Girl from Rio’ e ’Girl from Paraíba’ Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 26/04/2021 15:30 | Atualizado 26/04/2021 15:36

Rio - Vários famosos estão postando montagens como se estivessem na capa do novo álbum de Anitta, "Girl From Rio". A equipe de Juliette Freire não ficou de fora e também postou uma foto da advogada na capa do álbum. E não é que a montagem de Juliette foi repostada por Anitta?

"A do Rio, é tu. A da Paraíba é ela. Girl From Paraíba", diz a montagem postada nas redes sociais de Juliette. Anitta repostou a montagem nas redes sociais e os fãs de Juliette foram à loucura. "Que fenômeno maravilhoso! Orgulho de amar Juliette", disse um internauta. "Donas do Brasil, comentou outra pessoa.