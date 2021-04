Anitta Reprodução

Por O Dia

Publicado 26/04/2021 18:13 | Atualizado 26/04/2021 18:17

Rio - Anitta não se deu por satisfeita após postar uma montagem da capa de seu novo álbum, 'Girl From Rio', com Juliette Freire e resolveu alimentar ainda mais a adoração do público por esse 'shipp' inédito.

fotogaleria

Publicidade

No twitter, Anitta compartilhou outra montagem criada por fãs onde ela lê um jornal com a capa "Juliette Freire é campeã do 'BBB 21'". Antes de publicar a imagem, no entanto, Anitta já havia repostado a foto com a legenda "sonho". E aí? Será que o sonho de Anitta e de boa parte do público brasileiro vai se realizar na próxima semana?