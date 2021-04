Fiuk Reprodução/Globo/BBB

Por iG

Publicado 26/04/2021 19:10 | Atualizado 26/04/2021 19:10

Após o brother dar um selinho em Gilberto por voltarem do paredão, a equipe de Fiuk relatou que o artista está recebendo comentários homofóbicos e decidiu se pronunciar sobre isso.



“A homofobia é prejudicial pra toda a sociedade, e vemos isso quando um homem hétero sofre ataques homofóbicos por um beijo em um amigo, um selinho. Nada é mais frágil do que a masculinidade que a sociedade produz, e ver um homem rompendo com esses ideais ultrapassados assusta o conservadorismo”, escreveram.

Os conservadores estão pirando, e se isso está acontecendo, estamos felizes. Felizes pelo amor, pela amizade e pelo respeito de estarem sendo os motivos de tanto incômodo, mas não vamos tolerar discurso de ódio, vamos expor os agressores e seguir com as medidas judiciais, pois homofobia é crime”, completaram.



