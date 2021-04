Fiuk no 'BBB 21' Reprodução

Por O Dia

Publicado 27/04/2021 10:02

Rio - Na dinâmica desta segunda-feira, no 'BBB', que não incluiu jogo da discórdia, os participantes tiveram que apontar qualidades nos outros colegas de confinamento. Visto como "calmo" por parte dos concorrentes, Fiuk resolveu explicar como funciona a tal calma.

"A calma foi uma coisa que eu aprendi na minha vida. Eu tenho minhas coisinhas, que eu já falei várias vezes aí e não gosto de ficar repetindo, e umas características que eu tive que lidar a minha vida toda. E eu nunca fui calmo, eu não sou calmo. É muito difícil viver na minha cabeça. Então, eu tive que aprender a lidar com essas coisas para conseguir viver, para fazer bem para as pessoas que eu amo. É uma luta diária. Eu oro todo dia, tenho que me concentrar todo dia. Não é fácil. Mas é muito lindo ver que, de uma certa maneira, isso está dando resultado. É mágico", disse o cantor que é portador do Transtorno do déficit de atenção com hiperatividade (TDAH).