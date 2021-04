Brothers fazem brinde de comemoração em almoço especial no "BBB21" Reprodução/Globoplay

Por O Dia

Publicado 27/04/2021 16:30 | Atualizado 27/04/2021 17:27

Rio - A uma semana da final, os participantes do 'BBB21' tiveram um almoço diferente dos outros 92 dias que já se passaram no reality. Nesta terça-feira (27), o líder Gilberto foi autorizado pela produção do programa a convidar todos os brothers para o "almoço do líder", que trouxe comida brasileira e italiana no cardápio.

O grupo dos seis últimos participante do reality se reuniu e decidiu comemorar com um brinde especial, que foi liderado por Juliette: "Aos nossos superpoderes e ao 'BBB'", exclamou. A maquiadora fez uma referência à dinâmica realizada na noite desta segunda-feira (26), quando os brothers tiveram que escolher uma qualidade de outra pessoa na casa que gostariam de ter.

Mesmo com o almoço especial, "VIP" e "Xepa" ainda estavam de separados pelos talheres, copos e até a mesa em que cada grupo comeu.