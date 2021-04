Juliette e Gil protagonizam momento emocionante no almoço do líder do "BBB21" Reprodução/Globoplay

Publicado 29/04/2021 17:15

Rio - Nesta quinta-feira (29), Juliette convidou Gilberto para o almoço do líder e os dois tiveram uma conversa emocionante. Os nordestinos deram as mãos, enquanto Gil destacava a importância da vitória de Juliette na prova do líder, sendo a primeira e única que a sister ganhou durante toda a edição.

"Muito importante sua liderança, você batalhou muito. Se eu, com minhas doidices, fiquei agoniado, porque estava perdendo as provas, o quão forte você teve que ser", disse o economista. A declaração do amigo deixou Juliette muito emocionada, que também elogiou a história de vida de Gil.

"Obrigada! Realmente, não sei, mas, o desejo do meu coração, você ja sabe qual é. Acredito no que é melhor para todo mundo. Você me lembra coisas boas, espero que você brilhe muito, leve sua alegria para onde for. Só a gente sabe o que precisou passar para estar aqui. Você é um orgulho, um vitorioso", afirmou a maquiadora. O brother aproveitou para a agradecer o apoio de Juliette durante o reality, que se encerra na próxima terça-feira, dia 4 de maio.

"Obrigado por me entender, aguentar meus surtos. Estava sempre ali disposta, me entendendo. Vejo o quanto foi importante pare me deixar leve. Com tudo, um nunca soltou do outro", disse o doutorando em Economia, que enfrenta Pocah e Camilla de Lucas no paredão.