Camilla, Gilberto e Juliette estão no último paredão do 'BBB 21'

Por O Dia

Publicado 30/04/2021 11:37 | Atualizado 30/04/2021 11:39

Rio - O último paredão do 'BBB 21' foi formado. Com a vitória de Fiuk na última prova de resistência da edição, Camilla, Gil e Juliette estão automaticamente no paredão.

No domingo, um dos três deixa a casa e os outros dois se juntam a Fiuk para disputar a final do programa na próxima terça-feira. E aí, quem será que deixa a casa?