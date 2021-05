Brothers conversaram sobre a trajetória dos participantes eliminados no reality Reprodução/TV Globo

Por IG - Gente

Publicado 01/05/2021 11:39

Rio - Os brothers aproveitaram a madrugada deste sábado (1) para relembrar a trajetória dos participantes no "BBB 21". Na cozinha, eles falaram sobre o retorno de Carla Diaz no paredão falso.

fotogaleria

Juliette disse que a atriz poderia ter lhe contado tudo o que viu no Quarto Secreto e que isso mudaria o que ela pensava de algumas relações no jogo: "Mas eu acho assim, que ela poderia ter me ajudado".

Publicidade

"Então, mas ela falou 'abre teu olho'", ponderou Camilla de Lucas, explicando que a advogada recebeu dicas da ex-sister e que foi escolha de Carla não falar tudo. "É, eu sei. Eu estou falando que eu teria falado. Eu teria feito tudo diferente, porque eu sou diferente dela. Eu gostaria que tivessem me falado", completou Juliette.