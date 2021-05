Gilberto, do "BBB21" Reprodução/Globoplay

Por O Dia

Publicado 01/05/2021 19:48

Gilberto, Fiuk e Camilla conversaram no quarto Cordel neste sábado, no "BBB 21". No papo descontraído, os brothers relembraram quando o cantor e o economista pularam na piscina pelados. Gilberto confessou que não viu o bumbum de Fiuk e está frustrado.

fotogaleria

Publicidade

A influenciadora perguntou se o filho de Fabio Jr. já tinha mostrado as nádegas em cena. Fiuk respondeu que já gravou seminu, mas que elas nunca haviam aparecido nas filmagens. "Agora é só ver no Gshow", brincou o cantor.

Publicidade

"O Brasil inteiro viu a bunda do Fiuk, menos o Gilberto, porque ele estava do lado", disse Camilla. "Ai, Brasil, eu não vi. Quando eu sair, eu vou pesquisar", respondeu Gil.