Publicado 02/05/2021 15:21 | Atualizado 02/05/2021 15:22

Os eliminados do "BBB 21" estão confinados em um hotel para participarem do "BBB Dia 101", programa que irá reunir todos os participantes da edição do reality. Alguns brothers estão aproveitando o tempo para matar a saudade. Um deles, Nego Di, foi ao quarto de Viih Tube brincar com a sua "filha".

"Estamos com um quadro novo aqui no meu Instagram que é 'Teste de DNA' com Viih Tube. Tomou banho, filha?", questionou o humorista.



"Tomei vários, você nem sabe, tem outros filhos meus já, de tanto que tomei banho com meu namorado, foi tudo, graças a Deus", declarou Viih.

"Estou sentindo a catinga daqui", respondeu Kerline, que também estava no quarto. "Para de mentir, garota, estou cheirosinha, passei perfume caro, de grife", rebateu a youtuber.