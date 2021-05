Camilla, Gilberto e Juliette estão no último paredão do BBB 21 Divulgação/Montagem

Por O Dia

Publicado 02/05/2021 17:04 | Atualizado 02/05/2021 17:07

O último paredão do 'BBB 21' foi formado com Camilla, Gil e Juliette disputando uma vaga na final. Segundo uma enquete realizada pelo jornal O Dia, Camilla de Lucas deve ser eliminada na noite deste domingo com 73,2% dos votos. Logo atrás vem Gilberto, com 19, 5% e, por fim, Juliette, com 7,2%.



Após a eliminação de Pocah, na quinta-feira, o programa continuou com a última prova do líder. Além da liderança, Fiuk garantiu uma vaga na final e uma viagem para Nova York, nos Estados Unidos.

Camilla de Lucas foi a primeira a desistir da prova, após passar bastante mal. Juliette saiu cinco horas depois do começo do desafio. Após dez horas, Gilberto também desistiu, garantindo a vitória de Fiuk. Com isso, automaticamente os três foram ao Paredão.

Enquete BBB Reprodução

O vencedor será anunciado por Tiago Leifert na terça-feira, às 22h30.