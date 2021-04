Caio, Fiuk e Gil estão no paredão Reprodução

Por O Dia

Publicado 19/04/2021 07:53 | Atualizado 19/04/2021 08:06

Rio - A noite deste domingo foi de surpresas para os brothers. A formação do paredão teve uma dinâmica diferente e com reviravoltas. Tiago Leifert, apresentador da atração, começou avisando a Camilla de Lucas que o Anjo é autoimune e por isso ela não poderia receber votos dos colegas.

fotogaleria

Publicidade

Depois foi a vez de Viih Tube fazer suas duas indicações. Uma indicação seria o voto dela normalmente e a outra teria que ser alguém que estivesse no Castigo do Monstro. A youtuber indicou Fiuk e para o indicado do Monstro ela escolheu Gilberto.

No confessionário, os outros participantes foram surpreendidos. Eles acreditavam que teriam direito a apenas um voto, mas tiveram direito a dois. O mais votado da casa foi Arthur, que teve quatro votos. Juliette, Pocah, Caio e João Luiz empataram com três votos. Coube a líder, Viih Tube, o desempate.

Publicidade

Chorando muito, Viih Tube mandou seu "paizinho" Caio para o paredão. Apenas Caio e Arthur tiveram direito a participar da prova Bate e Volta. Arthur foi o campeão da disputa e assim Caio, Fiuk e Gil foram parar no paredão. E aí, quem vai ser eliminado?