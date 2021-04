Camilla de Lucas, Gil e Pocah estão no paredão Reprodução

Publicado 28/04/2021 01:11

Rio - Logo após a eliminação de Arthur , os brothers já tiveram que participar de mais uma prova do líder na noite desta terça-feira. Em uma prova de sorte, Juliette conquistou sua primeira liderança, que também foi a última do reality show.

Conforme antecipado ao público por Tiago Leifert, o indicado pelo líder poderia salvar uma pessoa da berlinda e as outras duas estariam diretamente no paredão. Juliette, então, indicou Pocah. A funkeira escolheu salvar Fiuk da berlinda. Com isso, Camilla de Lucas e Gil lutam ao lado de Pocah pela permanência no reality show.

