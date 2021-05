Camilla de Lucas, Fiuk e Juliette estão na final do 'BBB 21' Reprodução/Globo

Por O Dia

Publicado 03/05/2021 08:32 | Atualizado 03/05/2021 08:41

Rio - Depois de três meses, o "BBB 21" se aproxima da grande final nesta terça-feira. Após sobreviverem ao último paredão, Camilla de Lucas e Juliette se unem a Fiuk, que já estava garantido na grande final por vencer a última prova do reality.

Juliette chega à final como grande favorita. A participante conta com mais de 23 milhões de seguidores somente no Instagram e o apoio de diversos artistas famosos. Sua torcida, inclusive, teve papel crucial na eliminação de Gilberto no último paredão ao se posicionar a favor de Camilla de Lucas.

Na noite desta terça-feira, a final do reality comandado por Tiago Leifert contará ainda com a participação dos outros participantes, além de apresentações musicais de quatro deles: Karol Conká, Pocah, Projota e Rodolffo.

