Eliminado do "BBB21", Gil apresenta o "Plantão BBB" Reprodução/TV Globo

Por O Dia

Publicado 03/05/2021 16:12

Rio - Eliminado do "BBB21" no último domingo , Gil protagonizou a abertura do "Plantão BBB" desta segunda-feira (3). O programa iniciou com o ex-brother dançando "Oops!... I Did It Again", de Britney Spears, sozinho no estúdio de gravação. "Ai, Brasil... Estou aqui porque eu venci na vida", brinca o economista.

"Hoje, roubei o emprego de uma pessoa muito massa, especial. Não tenho tristeza, nem mágoa. Jogo é jogo e tirei o emprego dela. Mas como sou homem e tenho compaixão no coração, chamei ela para uma entrevista", disse Gil antes de convidar Ana Clara para o palco.

Ainda no início do programa, o pernambucano viu Fábio Porchat, convidado do programa, tirar a camisa durante sua dança e disparou: "Eu pegaria ele". A frase rendeu brincadeiras durante a atração, com a esposa do humorista convidando Gilberto para morar com os dois.

Na web, os fãs do "BBB21" reagiram à surpresa de forma positiva e já pedem que Gil seja contratado para apresentar seu próprio programa ou se juntar à Ana Clara no "Plantão BBB". "Eu passaria 24 horas por dia assistindo Gil e Ana Clara juntos", escreveu um internauta. "Esse homem carrega toda a alegria que o Brasil precisa", afirmou outro. Até Fábio Porchat entrou na onda, pedindo um programa com os ex-BBB's logo após a exibição do "Plantão".