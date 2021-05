Fiuk se recusa a dormir na mesma cama que Juliette Reprodução

Por O Dia

Publicado 04/05/2021 08:09

Rio - Juliette convidou Camilla de Lucas e Fiuk para dormir em sua cama na madrugada desta terça-feira, mas acabou recebendo uma negativa dos dois amigos. Camilla afirmou que preferia dormir sozinha em uma cama de solteiro, com mais conforto e espaço. Já Fiuk negou o pedido porque está "subindo pelas paredes".

fotogaleria

Publicidade

"Fiuk, dorme aqui, eu não pego em tu não", pediu Juliette. "Juliette, eu não tenho essa maturidade. Eu não posso ser desonesto. Eu tô subindo as paredes, Juliette. Se você relar o dedo no meu cabelo...", respondeu o cantor. "Então, tá bom. Até no cabelo o menino tem problema...", lamentou Juliette.

Camilla, então, disse que Juliette gosta de provocar Fiuk. O cantor disse que também gosta, mas que não tem potencial "só para provocar". A advogada disse que faria uma "barreira de travesseiros" entre eles, mas ainda assim Fiuk negou o pedido.

Publicidade

Um tempo depois, para implicar com Camilla, que disse que queria dormir, Fiuk foi deitar com Juliette. Os dois começaram a conversar e fazer várias brincadeiras. Juliette fez carinho na cabeça do cantor, que logo em seguida foi deitar em sua própria cama. "Não tenho maturidade, Juliette", finalizou.