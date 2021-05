Juliette, Fiuk e Camilla recebem mensagens surpresa da família Reprodução / Globo

Por O Dia

Publicado 04/05/2021 18:53

Rio - A grande final se aproxima e os participantes do "BBB21" já se preparam para deixar o confinamento. Enquanto arrumavam seus itens pessoais, os finalistas desta edição refletiram sobre suas trajetórias até o pódio do reality show. “Galera, parabéns para todos nós, independente do que acontecer. Estou muito feliz", disse Fiuk.

fotogaleria

Publicidade

“Já somos vitoriosos, estamos no Top 3 do BBB21, seremos lembrados. E além disso, já temos um dinheiro garantido”, afirmou Camilla. O prêmio de R$1,5 milhão se tornou ainda mais valioso para o Top 3 após Fiuk afirmar que precisava do dinheiro ao explicar por que o público deveria escolher o cantor como campeão. Após a fala de Camilla, Juliette acrescentou: “No mínimo a gente já tem alguma coisa”.

“De saber que tem uma galera que entrou e, as vezes, não conseguiu nenhum centavo, passando por um monte de coisa, a gente sobreviveu e já temos, pelo menos, uma coisa, sabe? Pode não ser o maior valor, mas já é ótimo e eu sei que vai fazer diferença nas nossas vidas”, finalizou a influenciadora digital.