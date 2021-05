Tiago Leifert e os finalistas do 'BBB 21': Camilla de Lucas, Juliette Freire e Fiuk Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 05/05/2021 10:40 | Atualizado 05/05/2021 10:56

Rio - Após a final do "BBB 21", que consagrou Juliette como campeã na noite desta terça-feira , o apresentador Tiago Leifert fez uma postagem para celebrar o encerramento da edição. Na foto, ele aprece ao lado dos três finalistas: Juliette, Camilla de Lucas e Fiuk.

"Foi de verdade, foi mágico, foi difícil, foi lindo. Foi! Obrigado elenco corajoso, obrigado equipe brilhante, obrigado a vc que assistiu e nos fez companhia nesses 100 dias. 'Ooops we did it again'! (Nós fizemos de novo, em inglês) Fim de jogo! Agora se vira Big22", escreveu o apresentador.