Gilberto no 'Bate-Papo BBB' com Ana Clara

Publicado 06/05/2021 19:01 | Atualizado 06/05/2021 19:03

Rio - Apesar de ter sido eliminado na reta final do "BBB21", Gilberto também teve grandes conquistas fora da casa. O ex-brother já conta com mais de doze milhões de seguidores e deixou o reality com o convite para fazer seu pós-doutorado (PhD) em duas universidades norte-americanas. Nesta quinta-feira (6), Gil conversou com seu orientador e decidiu continuar seus estudos na Universidade da Califórnia em Davis (UCD).

"Reunião importante da semana com o agora famoso Gilberto Nogueira, me contando que vai fazer seu PhD em Davis [Universidade da Califórnia em Davis] sim, que quer ter um PhD para ajudar a mudar o Brasil e que quer mostrar que educação e pesquisa são cruciais para essa mudança", anunciou o orientador de Gil, Claudio Ferraz.

Gil continuará sua carreira acadêmica na Economia em uma das universidades mais renomadas dos Estados Unidos entre as que oferecem programas de pós-gradução. A embaixada norte-americana no Brasil chegou a publicar uma homenagem ao ex-BBB por sua aprovação não só na UCD, como também na Universidade do Texas, ambas oferecendo bolsa de estudos.

No mesmo dia, o pernambucano compartilhou com seus seguidores como está sendo a experiência pós-BBB. "Estou aqui no hotel nessa vida de rico. Minha gente, é bom demais. Vim aqui agradecer todo mundo, tô lendo tudo aqui no Twitter, no Instagram, vigorosos", disse o futuro pós-doutorando em seus Stories.

"Estou rindo muito, que doidera, vocês são muitos criativos, ainda não estou acostumado, não tenho roupa do tamanho de gente falando de mim, falando das minha cachorradas, das sem-vergonhices, gente, e o nome dos grupos... tem vários de grupos de mutirão, de WhatsApp, cada nome que já vi aqui, misericórdia, que vitória! Não sei fazer as coisas bonitas aqui não, é o que tem para hoje aqui mesmo", encerrou.

