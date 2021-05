Por O Dia

07/05/2021

Rio - Após o encerramento do "BBB21", Gilberto Nogueira revelou ter grandes sonhos para seu futuro como economista. Em entrevista no programa "Rede BBB", o pernambucano confessou que sonha em presidir o Banco Central, mas, por enquanto, está focado em sua carreira acadêmica.

"Ser Presidente do Banco Central seria extraordinário. A emissão de moeda, o estudo do mercado financeiro. A moeda influencia vários fatores, como desemprego e inflação. Eu sou apaixonado, não é minha área de pesquisa hoje mas eu tenho muito prazer de estudar e falar", admitiu o ex-brother.

Gil contou que já havia pensado na possibilidade, mas nunca tinha visto como um objetivo de vida. "Hoje em dia, eu penso que trabalhar e presidir o Banco Central seria um sonho, que nunca foi palpável. Tem muitos economistas grandiosos no Brasil, é um trabalho de alta responsabilidade", explicou o quarto colocado no "BBB21".

"Com certeza depois do PhD eu tenha capacidade. No momento, eu não me sinto capacitado para funções de grande porte na economia. Estou seguindo a linha acadêmica e preciso me desenvolver muito e quem sabe um dia possa dar mais esse passo", finalizou. Segundo seu orientador, o ex-BBB fará seu pós-doutorado na Universidade da Califórnia em Davis