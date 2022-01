Anitta declara paixão por Rodrigo Mussi, participante 'Pipoca' do 'BBB 22' - Reprodução/Instagram/Globo

Publicado 18/01/2022 13:43 | Atualizado 18/01/2022 14:08

Rio - Morando em Miami, nos Estados Unidos, Anitta deixou claro que está de olho no 'BBB 22' e já demonstrou interesse por um dos participantes após a estreia do reality nesta segunda-feira (17) . Em seu Twitter, a Poderosa revelou estar apaixonada por Rodrigo Mussi, integrante do elenco "Pipoca" desta edição.

"Cheguei em Miami agora e já fui direto assistir 'BBB'. Rodrigo, estou apaixonada, por favor não me desaponte... Não seja hétero top bolsominion machista, amém. Te aguardo na porta do Projac", escreveu nesta terça-feira, se referindo ao local onde os brothers estão confinados.

A cantora ainda surpreendeu os seguidores ao afirmar que encontrou uma mensagem antiga do gerente comercial se declarando para a artista através do Instagram: "Vamos aguardar os acontecimentos", completou. A equipe que administra o perfil de Rodrigo no Twitter não perdeu tempo e comentou as postagens da artista: "Da série.... Um crush para Anitta. Eu shippo e vocês?"

"Que delícia, adm", respondeu a garota do Rio, que aproveitou para tirar uma dúvida: "Conta aí, ele é Bolsominion? Se for arrependido já vale", disparou. "Não é!", garantiu a equipe do brother.

No último domingo, a cantora participou do "Domingão com Huck" e participou do quadro "Um Crush para Anitta", onde deveria escolher um rapaz entre três pretendentes. Após uma série de perguntas e respostas, a artista trocou um beijão com o alagoano Hugo Novaes e brincou: "A gente pode sair daqui e aproveitar. Vem aqui, vamos para casa, já vou apresentá-lo à família".

Opa que eu achei DM antiga no insta se declarando kkkkk vamos aguardar os acontecimentos — Anitta (@Anitta) January 18, 2022