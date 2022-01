Anitta não esconde interesse por Rodrigo Mussi, do 'BBB 22' - Reprodução/Instagram

Anitta não esconde interesse por Rodrigo Mussi, do 'BBB 22'Reprodução/Instagram

Publicado 19/01/2022 17:10

Rio - Desde que "BBB 22" estreou na última segunda-feira (17), Anitta não faz questão de esconder seu interesse em Rodrigo Mussi , do elenco "Pipoca" desta edição. Após o gerente comercial afirmar que ainda não tem vontade de beijar nenhum dos colegas de confinamento, a cantora elevou suas expectativas de engatar em um romance com o brother.

"Ele é tão intuitivo que já sabe que estou esperando ele aqui fora", comentou a Poderosa em uma publicação no Instagram que repercutiu a declaração de Rodrigo, nesta quarta-feira. Depois, a artista voltou a se manifestar sobre o assunto em seu Twitter, mas demonstrou um posicionamento diferente.

"Eu não queria desapontar minhas próprias expectativas não, mas... Quando a Jade [Picon] entrar ele muda de ideia por motivos de: eu se fosse ele mudava porque a beleza ali é de chorar", afirmou Anitta, citando a influenciadora que entrará na casa mais vigiada do país nesta quinta-feira, ao lado de Arthur Aguiar e Linn da Quebrada. Os artistas tiveram sua chegada adiada após serem diagnosticados com covid-19 alguns dias antes do início do "BBB 22"