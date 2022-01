Gkay assume interesse em Paulo André - reprodução do instagram

Publicado 23/01/2022 16:16

Rio - Confinado no 'Big Brother Brasil 22', Paulo André nem imagina o sucesso que está fazendo entre as famosas fora da casa. Após Anitta Sarah Andrade confessarem que estão de olho no atleta, GKay também assumiu o interesse no velocista.

fotogaleria

"Sim, gente eu chamei o Paulo André pra 'Farofa' na intenção, e quem quiser pode me julgar", escreveu ela, no Twitter. Os administradores do perfil do atleta na rede social brincaram com a humorista. "ADM tá de olho, viu". A atriz respondeu: 'Eita'.

sim gente eu chamei o paulo andre pra farofa na intenção e quem quiser pode me julgar — GKAY (@gessicakayane) January 23, 2022

Gkay ainda compartilhou um vídeo de Paulo André dançando na festa do 'BBB 22' e destacou: 'Não, mas isso aqui…".