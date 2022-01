Boninho - Reprodução

Publicado 24/01/2022 16:44

Rio - Boninho compartilhou um vídeo motivacional sobre competição no Instagram, nesta segunda-feira. Na legenda, o diretor do 'Big Brother Brasil 22', mandou uma indireta: "Esse vídeo fala tudo. Entrar no BBB pra desistir? Vai entender", escreveu. Tudo indica que o recadinho foi para Naiara Azevedo.

