Publicado 24/01/2022 20:20

Rio - Leo Picon usou o Twitter para criticar o discurso harmônico de Tiago Abravanel dentro do "Big Brother Brasil 22", da TV Globo. O irmão de Jade Picon, integrante do programa, não gostou da ideia do neto de Silvio Santos de boicotar o jogo da discórdia.

"Nós da família Picon não concordamos com a Abravanelização do BBB. Igreja é na Record. Entretenimento pra idoso no SBT. 'BBB' é guerra. Quero ver a Jade fritando os sete que votaram nela um por um. Se tiver que ser no amor, vai no amor. Se tiver que ser hostil, vai ser hostil!", escreveu.